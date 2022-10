Prêmio Nobel 2022 começa a ser anunciado na segunda-feira (3)

SAIBA AS DATAS E HORÁRIOS DO PRÊMIO NOBEL 2022

A seleção dos vencedores é feita por entidades científicas da Suécia, com exceção do Nobel da Paz, que é escolhido por um comitê formado por membros designados pelo Parlamento da Noruega.

A divulgação do resultado é feita online, mas a entrega do prêmio está marcada para 10 de dezembro, em Estocolmo (Suécia).

Os laureados recebem uma quantia de dinheiro, doada pela Fundação Nobel, uma medalha e um diploma. O valor do prêmio nesta edição chega a 10 milhões de coroas suecas (cerca de US$ 900 mil dólares).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir da próxima segunda-feira (3), serão anunciados os ganhadores do Prêmio Nobel 2022. O anúncio será feito virtualmente, por meio de lives no canal oficial da premiação no YouTube.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.