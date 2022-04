Prêmio de R$ 48 milhões da Mega-Sena rende R$ 317 mil por mês na poupança

Com rendimento mensal de 1,02%, o Tesouro IPCA com resgate em 2055 (a data mais longe disponível no momento) rende R$ 490 mil a cada 30 dias.

As duas aplicações podem ser resgatadas antes do vencimento.

Um CDB (Certificado de Depósito Bancário) com 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) tem ganhos levemente maiores: 0,72% ao mês. Se investir nele, o vencedor da Mega R$ 345,5 mil.

No caso do Tesouro Direto, o investimento máximo é limitado a R$ 1 milhão ao mês por pessoa.

A reportagem conversou com Jhon Wine, educador financeiro do Dsop, que traz sugestões de investimentos de baixo risco. Os cálculos consideram os juros e a inflação atual.

