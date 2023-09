Prejuízos com chuvas no RS chegam a R$ 1,3 bi, aponta entidade

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Os prejuízos causados pela passagem do ciclone extratropical que atingiu a região Sul do país desde segunda-feira (4), já chegaram a 1,3 bilhão, segundo a CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

Ao menos 41 pessoas morreram no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina em decorrência das fortes chuvas. Segundo boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o número de feridos cresceu para 223 neste sábado (9).

O levantamento aponta que mais de 8.000 casas foram danificadas e/ou destruídas, contabilizando quase R$ 175 milhões em prejuízos no setor habitacional.

A CNM aponta que um dos setores mais afetados foi o privado com R$ 423,8 milhões em prejuízos para o comércio, R$ 229,7 milhões para agricultura e R$ 93,4 milhões para pecuária.

Transporte e assistência médica também sofreram perdas de, respectivamente, R$ 20,3 milhões e R$ 2,9 milhões.

Já no setor público, a área mais afetada foi a limpeza urbana e a remoção de escombros, com um prejuízo de R$ 3,1 milhões.

Na sexta-feira (8), o governo do Rio Grande do Sul anunciou a liberação de R$ 1 bilhão em financiamento para as vítimas das chuvas por meio do banco estatal Banrisul. Deste total, cerca de R$ 300 milhões serão destinados ao setor agrícola.

Outros R$ 500 milhões serão destinados a empréstimos para prefeituras e R$ 100 milhões serão voltados para o financiamento imobiliário.

O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública solicitado pelos municípios gaúchos e anunciou o envio de 20 mil cestas básicas para atender as famílias atingidas e disse que o governo fará um repasse equivalente a R$ 800 por cada desabrigado. O recurso será repassado às prefeituras para o atendimento emergencial às famílias.

Segundo a Confederação, entre 2013 e 2023, os desastres causados pelas chuvas geraram R$ 13,9 bilhões de prejuízos.

Ao todo, o governo gaúcho estima que 147 mil pessoas foram afetadas pelos temporais em todo o estado. Por isso, recolhe e distribui doações junto a prefeituras. Dentre os itens pedidos estão água potável, alimentos, roupas e produtos de higiene e limpeza.

As doações podem ser feitas em prefeituras, quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros de qualquer cidade, exceção feita a Muçum, mais atingida pela enxurrada. As doações para lá partem da capital, Porto Alegre.

SANTA CATARINA

Em Santa Catarina, os prejuízos ultrapassam os R$ 28 milhões nos 15 municípios afetados, segundo a Defesa Civil estadual. Um homem morreu em Jupiá.

Além das enchentes que atingiram o estado, em Florianópolis, um reservatório da empresa estadual de saneamento se rompeu em decorrência das tempestades destruindo 92 casas.

Vendavais que atingiram a região de Balneário Camboriú e Itajaí passaram dos 110 km/h e deixaram três pessoas feridas.