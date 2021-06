Prefeituras fazem 'corujão' da vacina para imunizar os quarentões contra a Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o objetivo de acelerar a imunização contra a Covid-19 e atender a um público que não pode comparecer aos postos durante o dia, várias cidades do país adotam o "corujão" da vacinação.

Em Presidente Prudente (SP), por exemplo, o plantão noturno será realizado nesta quarta-feira (30), em sete unidades, para atender pessoas entre 40 e 42 anos.

O atendimento será estendido até as 21h30 nas seguintes unidades: UBS Cohab, Ubs Ana Jacinta, UBS Vila Real, UBS Guanabara, UBS Belo Horizonte, ESF Alvorada e ESF Humberto Salvador.

Segundo a coordenadora técnica de saúde, Vânia Maria Alves, o objetivo é atender as pessoas que não conseguem ir aos postos no horário das 7h30 às 16h30.

Em Novo Hamburgo (RS), foram abertos dois drive-thrus noturnos para atender as pessoas com 44 anos ou mais, além dos pacientes com comorbidades, pessoas com deficiência e caminhoneiros.

A vacinação noturna em Novo Hamburgo começou na segunda-feira (28) e será realizada também nesta terça-feira (29), das 17h às 20h30, na Fenac (centro de eventos e negócios).

Em Jaru (RO), o "corujão" da vacina, nesta terça, é destinado para o público a partir de 45 anos, das 17h às 21h, na escola municipal Beatriz Mireya. O plantão noturno também atenderá caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário.

Bertioga, no litoral de São Paulo, realizou o "corujão" da vacina entre os dias 21 e 23, no Fundo Social de Solidariedade.

Segundo a prefeitura, 588 pessoas foram imunizadas no horário prolongado, das 17 às 21h. A campanha com horáro especial atendeu pessoas de 43 a 59 anos, grávidas e lactantes, trabalhadores da saúde e educação.

Em João Pessoa (PB), 20 mil pessoas aderiram à vacinação noturna, concluída no sábado (26). Na cidade, o "corujão" atravessou a madrugada em dois postos de vacinação.

Ao tomar a segunda dose, na manhã de sábado, o prefeito Cícero Lucena (Progressistas), 63, afirmou que agora sente mais proteção. "Peço que todos que estejam no momento se vacinem", disse.

Em Poá (SP), a vacinação noturna foi na sexta-feira e chegou à marca de 3.506 vacinas aplicadas em 16 horas seguidas de campanha. Além de profissionais da área da saúde, o esforço para imunização contou com voluntários e estagiários de cursos de enfermagem.

O Brasil registrou 956.738 doses de vacinas contra Covid-19 nesta segunda. De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde, foram aplicadas em 825.935 pessoas a primeira dose e em 130.803 a segunda.

Além disso, foram dadas 162.850 doses únicas da Janssen.

Ao todo, 71.369.215 pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid no Brasil--25.344.765 delas já receberam a segunda dose do imunizante.

Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são 25.592.271 pessoas totalmente imunizadas no país.

Com isso, 44,35% da população com mais de 18 anos já recebeu uma dose e 15,90% (também com mais de 18 anos) recebeu as duas doses ou a dose única da Janssen.

Os dados são fruto de colaboração entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.

Mesmo quem completou o esquema vacinal com as duas doses deve manter cuidados básicos, como uso de máscara de máscara e distanciamento social, afirmam especialistas.