Prefeitura reabre avenida Paulista para pedestres neste domingo

A prefeitura diz que o período de testes entre 8h e 12h foi escolhido justamente por ser mais tranquilo em relação ao número de pessoas. A decisão de interromper o tráfego de veículos e reabrir a via para pedestres foi tomada porque, segundo a administração municipal, 70% da população elegível já foi vacinada com ao menos uma dose contra a Covid-19.

Apesar da medida, os frequentadores deverão seguir os protocolos estabelecidos pela Vigilância Sanitária, com o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento, evitando as aglomerações.

Os domingos na Paulista não eram os mesmos desde março de 2020, quando houve o recrudescimento da pandemia do novo coronavírus no Brasil e, para evitar aglomeração, o trânsito de veículos foi liberado totalmente na via.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.