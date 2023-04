Prefeitura muda tática e inclui revista a usuários em ações de limpeza na cracolândia

A presença do fluxo de usuários nas ruas dos bairros Santa Ifigênia e Campos Elíseos levou comerciantes a fecharem as portas nas ruas mais afetadas pelo comércio e consumo de drogas. Ao menos 23 comerciantes fecharam as portas nos últimos três meses na região da rua Santa Ifigênia e no bairro de Campos Elíseos.

A praça Princesa Isabel foi o endereço da cracolândia por cerca de dois meses até ocorrer a operação policial que esvaziou a praça, em maio do ano passado, e grupos de dependentes químicos se espalharam pelas ruas do centro.

Equipes de zeladoria entravam em meio à aglomeração de usuários com apoio da GCM para limpar as vias e recolher o lixo acumulado. Na ocasião, a Polícia Civil atuava de forma separada por meio de operações para prender traficantes.

Nesta segunda-feira, foram realizadas duas operações nos moldes da nova dinâmica, nas ruas Guaianases e Conselheiro Nébias. A ideia é que cada turno direcione as ações para uma das ruas onde há aglomeração de usuários de drogas, o que oscila dentro de um perímetro de ruas entre a alameda Barão de Limeira e as avenidas São João e Duque de Caxias.

A dinâmica é iniciada por agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) que entram em meio à aglomeração de usuários de drogas para revistar os usuários e fazer triagem com a Polícia Civil. Em seguida, as equipes de varrição vão desmontar tendas improvisadas usadas, segundo investigações, por traficantes para vender crack sem serem flagrados por câmeras de segurança e drones, e também vão recolher o lixo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.