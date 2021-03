Prefeitura mantém vagas em creches para filhos de trabalhadores de áreas essenciais

Após a inscrição, que pode ser feita aqui, será analisada as possibilidades de atendimento de acordo com os endereços indicados. Dessa forma, a coordenação da Secretaria Municipal de Educação entrará em contato por telefone ou e-mail.

O atendimento sobre as vagas em creches será realizado para as crianças de 0 a 3 anos que estejam matriculadas na rede municipal de ensino da capital paulista. A medida vale para os pais que, além de trabalhar nas áreas citadas, não tenham condições de manter seus filhos em casa para evitar a exposição a uma possível contaminação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.