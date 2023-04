Prefeitura estuda colocar PMs de folga em 30 pontos no centro de SP

Outro ponto de atenção é a praça da Sé, que registrou recorde histórico de roubos no primeiro bimestre do ano.

Por isso, Camilo afirmou que a cracolândia deve ser um dos pontos que deve receber um reforço no policiamento. Os agentes, porém, não vão atuar dentro do fluxo, como é chamada a aglomeração de dependentes químicos. A ideia é que eles fique no entorno, auxiliando nas ações contra o comércio irregular.

A subprefeitura da Sé cuida da maior parte do centro de São Paulo. Além do distrito homônimo, estão sob sua responsabilidade áreas como a avenida Paulista e os bairros de Santa Ifigênia e Campos Elíseos --onde atualmente se concentra a cracolândia.

No fim de fevereiro, a gestão municipal decidiu praticamente duplicar o número de vagas da Operação Delegada --nome dado ao projeto municipal que contrata policiais de folga para auxiliar na segurança e em outras atividades da cidade. Com isso, o número saltaria das atuais 1.240 vagas para 2.400.

