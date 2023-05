Prefeitura e Câmara de SP devem responder sobre revisão do Plano Diretor até domingo, diz Justiça

Tanto o relatório como a minuta do substitutivo podem ser acessados na página especial que foi criada para a Revisão do Plano Diretor.

As alterações, dizem os promotores, são significativas e causarão grande impacto no funcionamento da cidade. "Nem de longe, portanto, estamos diante de modificações pontuais ou superficiais no texto anterior, consolidado como fruto de debates e discussão", aponta no documento.

Essa reação do Ministério Público ocorre após o relator da revisão do Plano Diretor, vereador Rodrigo Goulart (PSD), apresentar na terça (23) um projeto substitutivo à Comissão de Política Urbana.

Os cinco promotores que assinam a ação sugerem que ao menos oito audiências sejam feitas, com início em 7 de julho e intervalo de 15 dias entre elas. A Justiça ainda não se pronunciou sobre o pedido, e a tramitação do projeto continua em andamento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Câmara Municipal e a Prefeitura de São Paulo têm 72 horas para se manifestar sobre o pedido de suspensão do projeto que revisa o Plano Diretor, conjunto de regras que orienta o crescimento da cidade. O prazo se encerra no próximo domingo (28).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.