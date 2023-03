Prefeitura dobra vagas da PM na Atividade Delegada para combater comércio ilegal em SP

Além das mencionadas, a lista inclui as administrações regionais de Vila Mariana, Jabaquara, Ipiranga, Capela do Socorro, Cidade Ademar, Campo Limpo e Parelheiros, todas na zona sul; Santana, Freguesia do Ó e Jaçanã-Tremembé, na zona norte; São Miguel Paulista, Penha, Cidade Tiradentes e Guaianases, na zona leste.

Gerente de projetos do Instituto Sou da Paz, Bruno Langeani afirma não ver problemas na expansão da Atividade Delegada, uma vez que o modelo já apresentou bons resultados. Ele, no entanto, afirma que o trabalho deveria focar na prevenção de crimes violentos e alerta para a importância de preservar o descanso dos policiais.

De acordo com a gestão Nunes, o repasse de verbas é realizado mensalmente pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana ao Fundo Especial de Despesa da Polícia Militar, conforme o número de PMs que atuam diariamente nas operações -o valor pode variar conforme o número de horas trabalhadas pelos profissionais no exercício da Atividade Delegada.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem dado indícios de que pretende disputar a reeleição, e tenta colar na sua gestão o combate à pirataria. O valor destinado foi publicado na terça (28) no Diário Oficial do Município.

