Prefeitura do Rio se desculpa por usar o termo 'bloquinho' em conta oficial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os seguidores da conta oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro no Twitter receberam um pedido de desculpas inusitado neste domingo (5). A administração municipal resolveu se redimir pelo uso da palavra "bloquinho" em uma publicação feita no dia anterior.

"A Prefeitura vem a público lamentar o uso do diminutivo de 'bloco' no tweet acima, em claro desacordo com as tradições cariocas", diz a nota, que ainda brinca com uma possível punição ao autor da "infâmia". "O funcionário responsável ficará de plantão no Carnaval para aprender."

Os cariocas costumam usar a palavra bloco para se referirem às manifestações populares de rua que tomam conta da cidade durante o Carnaval --e também associam o termo "bloquinho" aos paulistas ou aos turistas de outros estados. A publicação original da prefeitura, que tratava de uma operação de tráfego para o final de semana, dizia: "Se tem bloquinho, tem esquema especial de trânsito".

A publicação vinha sendo criticada nas redes sociais. "Daqui a pouco vai ter postagem da prefeitura falando rolê", ironizou o internauta Raphael Juliani. "Bloquinho é coisa de paulista! Aqui temos bloco, megabloco, banda, cordão...", concordou o internauta Bruno Martins.

Após admitir que "errou", o perfil da prefeitura do Rio passou a tentar se redimir com quem comentava a publicação. "Daqui a pouco a prefeitura escreve mano do céu", brincou o internauta Rodrigo Moura. "Rodrigo, 'mermão' é o maior e melhor, fala tu?", respondeu a conta verificada.

Até o prefeito Eduardo Paes (PSD) entrou na brincadeira e comentou o fato, também de forma bem humorada. "Eu ia demitir [o funcionário que escreveu bloquinho], mas fui convencido a só deixar de plantão", afirmou, também nas redes sociais. "Eu hein! Bloquinho é o ...".