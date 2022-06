Prefeitura de SP vai suspender rodízio de veículos nesta quarta-feira

Por causa da greve nos ônibus, a Secretaria de Transportes Metropolitanos, do governo estadual, disse que irá antecipar a oferta máxima de trens em circulação e ampliar o horário de pico para metrô e trens metropolitanos. E que todas as linhas estarão com frota reserva em condições operacionais.

O desembargador Davi Furtado Meirelles marcou para às 15h desta quarta-feira julgamento de dissídio coletivo. Segundo o TRT, houve prorrogação até 1º de julho para as partes apresentarem solução para as cláusulas em que ainda não havia acordo, mas os dois sindicatos recorreram à Justiça nesta terça pedindo antecipação.

Em assembleia na sede do sindicato na tarde desta terça, na Liberdade, no centro da cidade, cerca de 6.000 trabalhadores resolveram que os ônibus vão parar durante 24 horas, a partir da meia-noite desta terça (28).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo vai suspender o rodízio de veículos na capital paulista nesta quarta-feira (29), se a greve de motoristas e cobradores de ônibus for mantida, conforme decisão tomada pela categoria nesta terça (28). Nesse caso, carros com placas finais 5 e 6 poderão circular pelo centro expandido a qualquer horário.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.