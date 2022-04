Prefeitura de SP usa grades para isolar usuários de drogas na praça Princesa Isabel

Moradores e comerciantes da região já alteraram suas rotinas por medo da violência, em especial durante as operações de limpeza da praça, situações em que agentes de segurança auxiliam as equipes da prefeitura na remoção de barracas e outros itens.

A prefeitura disse ainda que as abordagens de dependentes químicos em toda a cidade aumentaram de 3.029 em janeiro para 4.539 em março. Ainda de acordo com a gestão municipal, desde o dia 22 de fevereiro a praça Princesa Isabel foi palco de pelo menos "2.000 abordagens [das equipes de assistência social] e 342 encaminhamentos sociais e terapêuticos".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo instalou grades para dividir a praça Princesa Isabel, separando assim usuários de drogas e moradores de rua das equipes que trabalham no projeto de revitalização do local, que fica no centro da capital paulista.

