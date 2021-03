Prefeitura de SP suspende drive-thrus de vacinação a partir desta terça (23)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 84% dos idosos com idade entre 72 e 74 anos foram vacinados contra a Covid-19 até a noite desta segunda-feira (22). A aplicação da primeira dose do imunizante neste grupo começou na última sexta-feira (19). Por causa desse percentual de pessoas vacinadas, a Prefeitura de São Paulo decidiu suspender temporariamente o funcionamento dos 18 pontos de aplicação pelo sistema drive-thru. Nesse modelo, a pessoa não precisa descer do automóvel para receber a imunização.

Ainda de acordo com a pasta, o atendimento nos drive-thrus será retomado assim que a capital receber as doses para iniciar a vacinação nas pessoas entre 69 e 71 anos. Segundo o governo do estado, gestão João Doria (PSDB), a previsão é de que esse grupo comece a ser imunizado no próximo sábado (27).

A campanha segue normalmente nos demais postos fixos. Os integrantes dos grupos elegíveis podem procurar o imunizante em umas 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos 17 Serviços de Assistência Especializada (SAE) e nos três centros-escolas.

A secretaria diz que, até domingo (21), 1.367.797 doses da vacina contra a Covid-19 já haviam sido aplicadas na cidade, sendo 1.028.531 da primeira dose e 339.266 da segunda.