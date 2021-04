Prefeitura de SP suspende drive-thru de vacinação a partir desta quarta

A gestão também diz que até esta terça, haviam sido aplicadas 2.312.409 doses de vacina contra a Covid-19 na capital paulista, sendo 1.592.879 com a primeira e 719.530 com a segunda dose.

Segundo a prefeitura, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) que têm o sistema de drive-thru continuam aplicando normalmente as vacinas, assim como os Serviços de Assistência Especializada e os centros-escolas. Aos sábados, os idosos podem procurar por uma das UBS/AMAs integradas para a imunização.

A gestão diz que os postos de drive-thru serão retomados assim que for inciada a próxima faixa etária da vacinação. A previsão do governo do estado é que a partir do dia 21 de abril, começará a imunização de pessoas com 65 e 66 anos.

