Prefeitura de SP retoma drive-thrus no início de vacinação de idosos de 75 e 76 anos

Nascidas em Portugal, ambas moram no Brasil há anos. Maria explica que costumava fazer visitas à sua terra natal com frequência e que a vacina traz perspectiva para, em breve, retomar as viagens. "É um dia memorável", afirma sua filha.

O secretário confirmou a abertura de 130 leitos de UTI, como antecipado pelo Agora no domingo (14), e 425 leitos de enfermaria. "A capital está recebendo muitos pacientes de outros lugares do estado de São Paulo e da Grande São Paulo. Mesmo abrindo 555 leitos nesta semana, seguramente teremos uma pressão muito grande nos nossos hospitais", diz Aparecido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.