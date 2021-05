Prefeitura de SP reduz limite de velocidade em 24 vias

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que os valores das multas para quem ultrapassar os limites de velocidade variam entre R$ 130,16 a R$ 880,41, dependendo do percentual do excedente em relação à velocidade regulamentada.

"A redução das velocidades máximas permitidas proporciona mais segurança ao tráfego e está alinhada com as políticas públicas mundiais para redução de acidentes e mortes no trânsito, incluindo a Segunda Década de Ação pela Segurança no Trânsito da ONU [Organização das Nações Unidas]", diz a secretaria.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo reduziu de 50 km/h para 40 km/h o limite de velocidade em 24 ruas e avenidas espalhadas pela cidade. As alterações entraram em vigor na última segunda-feira (3), de acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes.

