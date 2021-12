Prefeitura de SP libera vacina contra gripe para todas as idades

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vacinação contra a gripe na cidade de São Paulo está disponível para todas as pessoas que tenham mais de seis meses de idade e que ainda não tenham recebido a imunização contra a influenza em 2021. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde. A liberação da vacina para todas as faixas etárias foi anunciada pela prefeitura nesta segunda (27) e passou a valer nesta terça (28). A vacinação contra influenza na capital paulista já tinha sido retomada desde sexta-feira (24), em razão da alta de casos de pacientes com sintomas gripais. "[Existe a] tentativa de amenizar o quadro preocupante de aumento no número de casos de pacientes com sintomas respiratórios, nos últimos dias", afirmou o órgão. É possível tomar a vacina da gripe junta com a da Covid-19, não precisando aguardar o intervalo de 14 dias que existia entre as duas em momentos anteriores das campanhas. Segundo informações da secretaria, até esta segunda (27), já haviam sido registradas mais de 238 mil pessoas com quadro respiratório, incluindo as suspeitas de Covid. Em novembro deste ano, foram registrados aproximadamente 111 mil atendimentos de pacientes com sintomas gripais. Até então, a campanha era oferecida somente a grupos prioritários, como os maiores de 60 anos e as grávidas, mas a adesão foi baixa. No primeiro dia da campanha, por exemplo, houve somente 6.000 aplicações. No total, a gestão municipal recebeu 1 milhões de doses do Instituto Butantan.. A epidemia de gripe já é registrada há algumas semanas na capital paulista, estando associada à circulação da cepa Darwin do vírus H3N2, que tem escape vacinal do imunizante atualmente aplicado tanto na rede pública quanto na privada. Mesmo assim, foi registrada uma grande demanda pela vacina em serviços particulares. No caso de São Paulo, a secretaria espera que a campanha diminua a quantidade de pessoas com sintomas gripais que buscam os serviços de saúde públicos. Saiba onde tomar a vacina na cidade de São Paulo Em UBSs (unidades básicas de saúde) e AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) integradas com UBS, a aplicação começa às 7h e termina às 19h. No total, são mais de 500 destes postos em toda a cidade. Há também os chamados megapostos, em que a vacinação vai das 8h às 17h. Megapostos na capital Shopping Aricanduva UNISA Santo Amaro Centro Empresarial de São Paulo Galeria Prestes Maia Shopping Ibirapuera Petz Teotônio Vilela Shopping Campo Limpo CEU Parelheiros Lar Center Megaposto do TCM FMU Santo Amaro Mega Posto Centro Cultural Grajaú Shopping Vila Olímpia Outra opção são os mega drive-thrus, que vão das 8h às 17h Mega drive-thrus Clube Paineiras Morumbi Drive do TCM Parque Villa-Lobos Shopping Aricanduva Hospital Dom Alvarenga Shopping Interlagos Subprefeitura de M'Boi Mirim Shopping Campo Limpo Novartes Biociências Mega Vila Maria Cantareira Norte Shopping Essas informações são válidas até esta quinta-feira (30). Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro a campanha estará suspensa. A retomada da aplicação será no domingo (2) em duas farmácias da Avenida Paulista, nos números 2371 e 266, e nos parques Buenos Aires, Vila Lobos, Guarapiranga, Parque do Carmo, da Independência e da Juventude.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.