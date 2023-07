Prefeitura de SP estuda nova reforma do Arouche

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) abriu consulta à população sobre a necessidade de novas reformas no largo do Arouche, na região central da cidade de São Paulo.

Entre 2019 e 2020, o local passou por requalificação anunciada em 2017 pelo então prefeito João Doria (hoje sem partido). Os planos de criação do bulevar francês no local geraram questionamentos quanto à interferência em bem tombado, fragmentação do espaço e apagamento da história da militância LGBTQIA+.

Ao final, a reforma bancada com recurso da iniciativa privada ficou abaixo do esperado. Os R$ 2,3 milhões arrecadados não seriam suficientes para a reforma do mercado de flores, parte central do projeto.

Agora, a prefeitura quer ouvir a população antes de definir detalhes do projeto.

Largo do Arouche ganhou ampla área com pavimento cinza após reforma concluída em 2020 Zanone Fraissat - 30.jul.2020/Folhapress

Munícipes interessados em apresentar sugestões devem acessar a consulta pública disponível na plataforma Participe+ até o dia 21 de julho.

Em nota, a prefeitura afirma que o seu intuito é recuperar a vocação histórica da região com o envolvimento dos mais diversos grupos sociais e instituições que fazem uso desse território.

Na primeira fase os cidadãos responderão um questionário para indicar se há necessidade do local receber intervenções futuras, além de apresentarem as suas impressões sobre a região a partir de temas centrais, como: cultura, lazer, atividades comerciais, segurança, zeladoria, entre outros.

Após esta etapa, a prefeitura vai analisar as contribuições para então seguir com a próxima fase, que envolverá novo processo participativo.

Segundo a prefeitura, o processo de escuta da população para melhorar o largo do Arouche faz parte do plano de São Paulo para requalificação do centro.