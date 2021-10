Prefeitura de SP estuda fazer Carnaval sem restrições em 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou, na manhã desta segunda-feira (4), que sua gestão já iniciou os preparativos para o Carnaval 2022, e que a folia deve ocorrer sem restrições na capital paulista.

A fala do prefeito ocorreu durante entrevista coletiva sobre a dose adicional da vacina contra Covid-19 para profissionais da saúde.

Ao ser questionado se seguiria os passos do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que anunciou a folia do próximo ano sem restrições, Nunes disse que poderá seguir nessa linha se os números continuarem em queda. "A tendência, hoje, é que tenha o Carnaval. Muito provavelmente teremos Carnaval se continuar com os dados de hoje, com esse aumento da vacinação, com essa queda do número de óbitos", disse Nunes

Nunes explicou ter criado um grupo com o intuito de analisar a viabilidade do Carnaval em São Paulo, um dos maiores do país. "Instituímos um grupo de trabalho para tratar sobre o assunto, inclusive com a participação da Vigilância Sanitária".

O prefeito relatou que tem conversado com a Liga das Escolas de Samba e com os responsáveis em organizar o Carnaval de Rua para que tudo possa ser realizado dentro dos protocolos, mesmo com uma estimativa de público recorde. “Em tendo o Carnaval de Rua, vai ser o maior Carnaval de Rua, a gente está estimando em 15 milhões de pessoas”.

Ricardo Nunes justificou que a preparação para o Carnaval demanda tempo, por isso não pode deixar para "tratar sobre o tema de última hora". “Está tudo preparado. Vamos soltar os editais. Por que a gente preparou tudo? Porque você não consegue fazer um evento desse tamanho sem planejar. Eu te diria que muito possivelmente, teremos. Com exceção se houver algum fato adverso daqui para lá, que eu acho que não vai ter.”

Segundo dados divulgados neste domingo (3) pela prefeitura, a cidade de São Paulo chegou a 1.511.970 casos confirmados de Covid-19, com 38.235 óbitos desde o início da pandemia. Atualmente, são 511 pessoas internadas por causa da doença na capital, sendo 266 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) —uma taxa de ocupação de 47%. Também foram aplicadas 18.053.102 de doses de vacina, sendo que 7.170.728 completaram o cilco vacinal (duas doses), o que dá uma abrangência de 81,20% da população maior de 18 anos completamente vacinada, segundo a prefeitura.

PRUDÊNCIA

Para o infectologista Renato Grinbaum, é preciso calma e prudência antes de se liberar um evento das proporções do Carnaval. Ele cita que, antes de tudo, é necessário debates com epidemiologistas, para que eles possam traçar a quantidade de possíveis novos casos da doença.

"Essa decisão depende de cálculos matemáticos, para saber a estimativa de casos que vão acontecer. Isso precisa de uma consultoria técnica com epidemiologistas para poder fazer uma previsão, para poder saber se tem segurança ou não."

O especialista ainda aproveitou para sugerir que os foliões prefiram fantasias mascaradas na hora da diversão. "Como a epidemia não acabou, eu acho prudente que as pessoas continuem usando máscara, ainda mais que o Carnaval é uma ótima chance de usar."