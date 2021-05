Prefeitura de SP entrega 4.400 notebooks a professores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Professores da rede municipal de São Paulo receberam, nesta segunda-feira (31), o primeiro lote de notebooks adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação. Foram entregues 4.407 equipamentos às escolas pertencentes à diretoria regional de Pirituba, o que corresponde a 9% do total de 48.549 notebooks adquiridos pela pasta.

Em junho, outros 7.852 serão distribuídos às escolas das diretorias do Butantã e do Campo Limpo, segundo a secretaria. A previsão é que o restante seja entregue até setembro.

As escolas seguem funcionando com 35% da capacidade total de alunos. Nesta segunda, o secretário municipal da educação, Fernando Padula, também disse que a prefeitura pretende distribuir máscaras do modelo PFF2 e protetor facial (face shield) aos educadores.

"No ano passado, as próprias autoridades da saúde recomendavam a máscara de pano. Agora, para ter mais segurança, a máscara PFF2, com um elástico atrás da cabeça. Nós estamos adquirindo um milhão dessas máscaras", informou Padula.

Junto ao secretário, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) esteve na EMEF Recanto dos Humildes, em Perus (zona norte), onde 43 notebooks foram entregues na manhã desta segunda.

Os computadores são para o uso dos professores nas escolas municipais e não contam com pacote de dados móveis, diferente dos tablets ofertados para os alunos da rede municipal.

"Eles atendem a todos os professores que têm interação com os alunos. Portanto, nenhum professor ficará sem. Estamos falando de professores tanto em sala de aula como em sala de leitura, de informática", disse o secretário municipal da educação.

No caso dos equipamentos para auxílio dos alunos no ensino remoto, a entrega começou com nove meses de atraso e, por enquanto, cerca de 100 mil tablets foram entregues. A previsão é que, ao todo, sejam 505 mil equipamentos distribuídos aos estudantes da rede municipal.

Nunes afirmou que enviará nesta terça-feira (31) um projeto de lei à Câmara dos Vereadores para a ampliação da instalação de antenas de sinal de celular na capital.

Segundo o prefeito, a ideia é que as operadoras, ao instalarem antenas na região do centro expandido, sejam obrigadas a fazer a instalação também em regiões periféricas da cidade.

"A gente ainda tem na cidade de São Paulo, em 2021, algumas áreas que não são atendidas pela cobertura de sinal de celular", explicou Nunes.