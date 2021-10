Prefeitura de SP diz ter vacinado 100% dos adolescentes com a primeira dose contra a Covid-19

De acordo com a secretaria, os números da vacinação superam os 100% porque trabalha com uma estimativa de população. "Como o último censo populacional foi feito há dez anos, um cálculo aproximado realizado pela Fundação Seade. Os números também se alteram pelas datas de aniversário das pessoas em relação ao calendário da vacinação, bem como, por pessoas que se mudaram para o município recentemente", diz a nota.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.