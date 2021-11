Prefeitura de SP divulga lista de blocos do Carnaval de 2022

Na quarta-feira (24), o coordenador-executivo do Comitê Científico para a Covid-19 do governo de São Paulo, Paulo Menezes, declarou que ainda é cedo para se falar nas aglomerações promovidas pelo Carnaval de rua em São Paulo para 2022.

Entre os municípios que anunciaram o cancelamento dos festejos estão São Luiz do Paraitinga --que tem um dos mais tradicionais carnavais de rua do estado--, Botucatu, Franca, Jundiaí, Lins, Mogi das Cruzes, Sorocaba, Taubaté e Ubatuba.

Cerca de 60 cidades do interior e do litoral paulista já cancelaram o Carnaval de 2022. O medo de uma nova onda de Covid-19 e a ausência de recursos financeiros para bancar a folia foram alguns dos motivos apontados pelas administrações das cidades

A lista contém ao todo 440 blocos e a expectativa é que a cidade receba cerca de 18 milhões de foliões no período pré, durante e pós carnaval, que vai do dia 19 de fevereiro e a 6 de março.

