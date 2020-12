Prefeitura de SP aplica provas para avaliar aprendizados de estudantes na pandemia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, gestão Bruno Covas (PSDB), vai aplicar cinco provas pela plataforma online, até 22 de dezembro, para saber o nível de aprendizado dos estudantes durante o período de isolamento social.

Os 1,4 milhão de alunos do 4º ao 9° ano do ensino fundamental farão provas de língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história e geografia. Os estudantes do Ensino Médio já foram avaliados.

Para fazer as provas os estudantes devem acessar a plataforma do SERAp (Sistema Educacional de Registro de Aprendizagem) utilizando um login (ra+7dígitos do código EOL) e senha (4 últimos dígitos do EOL). Os estudantes podem entrar em contato com a escola caso não saibam o código EOL.

Já aqueles que não tem acesso à Internet, podem agendar um horário nas escolas, que estarão abertas das 10h às 16h.

Na volta às aulas presenciais, será feita uma avaliação mais abrangente com os alunos do 2° ao 9° ano. Com os estudantes recém-promovidos da pré-escola para o 1º ano será feito o acompanhamento da aprendizagem será a sondagem.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as avaliações são de extrema importância para saber quanto foi possível aprender durante as aulas online e preparar programas de recuperação e reforço no próximo ano.