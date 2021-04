Prefeitura de SP antecipa vacinação de pessoas com 67 anos para esta segunda

A vacinação de pessoas com 67 anos poderá ser feita nas unidades básicas de saúde e nos drive thrus montados em shoppings, parques, clubes e estádios pela cidade, como na Arena Corinthians (zona leste) e no parque Villa-Lobos (zona oeste)--excepcionalmente na segunda e na quarta-feira o drive thru do estádio do Morumbi está fechado. Veja a lista de locais e endereços de vacinação na capital paulista:

Até esta tarde, a capital paulista já aplicou 2,2 milhões de doses. 1,5 milhão de pessoas recebeu apenas uma dose do imunizante, e 694 mil receberam as duas doses.

Neste sábado (10), no entanto, a gestão Bruno Covas (PSDB) voltou atrás e decidiu antecipar a imunização para segunda, como fará o restante do estado.

