Prefeitura de São Paulo vai retomar vacinação em drive-thru nesta terça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo vai reabrir nove postos drive-thru nesta terça-feira (11) para aplicação da vacina contra a Covid-19. A medida, segundo Edson Aparecido, titular da Secretaria Municipal da Saúde, é aumentar a acessibilidade, especialmente para o grupo de pessoas com síndrome de Down, pacientes em terapia renal substitutiva e transplantados, que começaram a ser vacinados nesta segunda (10).

O grupo inclui cerca de 27 mil pessoas na cidade de São Paulo, de acordo com o titular da pasta municipal.

Os locais abertos na terça ficam nas quatro regiões da cidade (veja lista abaixo) e serão exclusivos para a aplicação da primeira dose da vacina.

Nesta terça tem início a vacinação de trabalhadores do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que também poderá acontecer nos postos drive-thru. Neste grupo, estão incluídas cerca de 9.500 pessoas, segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos., do governo João Doria (PSDB).

Inicialmente, o retorno dos postos drive-thru estava previsto somente para a quarta-feira (12), quando tem início a vacinação de pessoas acima de 55 anos com comorbidades. Entre quinta (6) e sábado (8) da semana passada foram abertos 27 destes locais em que não é preciso descer do carro para a imunização de pessoas com idade entre 60 e 62 anos na cidade de São Paulo.

NOVA FASE

Com 28 anos, o fotógrafo Felippe Reis, foi um dos primeiros a ser vacinado na manhã desta segunda na UBS Max Perlman, no Itaim Bibi, zona oeste. Ele tem síndrome de Down.

"Eu estava muito ansiosa. Por isso, foi um presente de Dia das Mães", afirmou a fotógrafa Sandra Reis, 51, mãe de Felippe.

Segundo ela, o jovem estava ansioso para receber a vacina porque quer logo voltar a passear --mas isso, ela diz, só depois da segunda dose da vacina, em cerca de três meses.

Assim como os outros dois filhos, de 32 e 27 anos, Sandra ainda não recebeu a vacina por causa da idade. Falta isso para a felicidade ficar completa, diz. Mas ver Felippe vacinado já foi um grande alívio. "Eu tenho pânico de ele ficar doente, especialmente porque tem a saúde mais frágil."

O professor de dança Guilherme Rivera, 68, também chegou com a filha, Francisca Rivera, 42, bem cedo para a imunização. "Temos que cuidar dela. Agora estou muito feliz", afirma o pai.

Postos drive-thru abertos nesta terça (11)

Horário: das 8h às 17h

Memorial da América Latina

Rua Tagipuru, 500, (referência Portão 2)

Clube Hebraica

Rua Ibiapinopolis, 781- na parte superior do clube

Autódromo de Interlagos

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 - Portão 9, entrada KRF

Shopping Jardim Sul

R. Itacaiúna, 61 - Vila Andrade

Hospital Dom Alvarenga

Av. Nazaré, 1.361 - Ipiranga

Novartis Biociências S.A.

Av. Professor Vicente Rao, 90, Santo Amaro

Shopping Anália Franco

Av. Regente Feijó, 1.739 - Tatuapé, São Paulo

Shopping Aricanduva

Av. Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4

Centro de Exposições do Anhembi

Rua Olavo Fontoura, portão 38