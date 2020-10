Prefeitura de São Paulo vai autorizar a volta às aulas do ensino médio a partir de 3 de novembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo vai autorizar a volta às aulas dos alunos do ensino médio a partir de 3 de novembro. A liberação será para as redes particular, estadual e municipal de ensino.

A decisão foi tomada após resultados do Censo Sorológico, que vai testar todos alunos e profissionais da saúde da rede municipal de ensino.

O prefeito Bruno Covas (PSDB) e o secretário da Educação, Bruno Caetano, devem apresentar detalhes de como esse retorno será feito na coletiva de imprensa, na tarde desta quinta-feira (22).

Atualmente, as escolas da capital paulista estão autorizadas a oferecer atividades extracurriculares e de acolhimento.