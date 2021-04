Prefeitura de São Paulo paga bônus a professor municipal nesta sexta

2. Os professores de educação infantil e auxiliares de desenvolvimento infantil em exercício nos Centros de Convivência Infantil/CCIs, Centros Integrados de Proteção à Criança/CIPs e unidades equivalentes, desde que exerçam as atividades próprias do cargo que titularizam e que tenham iniciado exercício ou reassumido suas funções até 31 de maio de 2020.

Dentre as metas a serem cumpridas estão indicadores como assiduidade do servidor e o desempenho da unidade escolar. Em nota, a Educação explica que "o desempenho das unidades é medido pelo índice de abandono, participação na avaliação diagnóstica e ocupação escolar", afirma o texto.

Para receber o valor, a Secretaria Municipal de Educação considera alguns indicadores, previstos no decreto 60.032, de 29 de dezembro de 2020, ano em que a educação como um todo sofreu com a pandemia de coronavírus, com escolas ficaram fechadas por quase todo o período letivo e aulas, em sua maioria, online.

