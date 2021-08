Prefeitura de São Paulo avança em projeto de wifi público

A secretaria diz que pretende receber sugestões da população e de empresas interessadas no edital do programa antes da aprovação do texto final. A prioridade é instalar o wifi, que hoje tem 1.088 pontos em São Paulo, na periferia da cidade.

