Prefeitura de São Paulo anuncia vacinação contra Covid-19 para o público de 32 a 34 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou na manhã desta quinta-feira (15) que as pessoas entre 32 e 34 anos serão vacinadas contra a Covid-19 a partir da próxima segunda-feira (19). Segundo ele, a imunização desta faixa etária se estende até quarta-feira (21). A repescagem para quem não puder receber o imunizante nesses dias será entre 22 e 24 de julho.

O número de pessoas aptas a receber a primeira dose nessas faixas etárias é de 435.557, sendo 143.297 de 34 anos, 145.037 de 33 anos, e 147.223 de 32 anos.

Nesta quinta-feira (15) a Prefeitura de São Paulo começou a vacinar quem tem 36 anos.

De acordo com o site Vacina Já - plataforma do governo do estado que atualiza a cobertura vacinal em São Paulo, a capital já aplicou 8.378.389 doses, sendo 6.201.833 referentes à primeira dose, 1.874.257 da segunda dose e 302.299 de dose única

"Vamos fazer a vacinação de pessoas com 34 anos na segunda-feira [19], pessoas com 33 anos na terça-feira [20] e as de 32 anos na quarta-feira. Até o mês que vem concluímos a imunização de pessoas com mais de 18 anos", afirmou Nunes.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, quem ainda não recebe a vacina, mas faz parte do público-alvo pode se dirigir aos 700 postos de vacinação espalhados pela cidade para ser vacinado. São eles drive-thrus, mega postos e farmácias, das 8h às 17h. Nas UBS (Unidades Básicas de Saúde), das 7h às 19h, e nas AMAs/UBSs Integradas, também das 7h às 19h.

É recomendado pela prefeitura que a pessoa acesse o site "De olho na Fila", que já recebeu mais de oito milhões de acessos até o momento para verificar em tempo real a fila e o local mais próximo. É preciso levar documento de identificação, Cartão SUS e comprovante de residência.