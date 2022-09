Prefeitura começa a cercar praça Princesa Isabel, no centro de SP

Com a expulsão, os dependentes químicos se espalharam pelas ruas do centro, situação que se manteve. Atualmente, a maior concentração de usuários está na rua Helvétia, entre a avenida São João e a alameda Barão de Campinas.

Os muros, segundo informou a Prefeitura de São Paulo, serão usados como base de sustentação para as grades que serão instaladas no local. O cercamento estava previsto no projeto de lei que transformou a praça em parque, aprovado pela Câmara Municipal em junho e sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB).

