Prefeitura aplica mais de 17 mil doses contra Covid-19 na noite da Virada da Vacina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante o período noturno da Virada da Vacina, entre as 17h do último sábado (14) até as 7h deste domingo (15), foram aplicadas 17.566 doses contra a Covid-19, em São Paulo. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde.

No total, foram aplicadas 17.439 primeiras doses e 127 segundas doses. Com isso, 12 milhões de paulistanos já tomaram a primeira dose, o que representa 96,5% da população adulta. Além disso, 40,5% estão com a imunização completa com duas doses ou com dose única.

A campanha da prefeitura de São Paulo, que visa imunizar até 100% da população adulta, continua até às 17h deste domingo (15), completando assim 34 horas de aplicação de vacina de forma ininterrupta. Nas primeiras 24 horas, foram aplicadas 256.000 doses; a expectativa é que, até o final do domingo, 600 mil jovens recebam a vacina.

O evento foi dividido em dois momentos. No sábado, puderam se vacinar, a partir das 7h, as pessoas com 20 e 21 anos. A partir das 17h, a imunização foi aberta também para o público de 18 a 20 anos.

Em um primeiro momento, a ideia era que o mutirão fosse apenas para primeira dose, mas, como postos de saúde registraram falta de doses na última sexta-feira (13), principalmente da AstraZeneca, algumas UBS e AMAs/UBSs também aplicaram a segunda dose.

Com objetivo de incentivar os jovens a se vacinarem, a Secretaria Municipal de Cultura promoveu shows e discotecagens em alguns postos de vacinação. A pasta informou que, apesar das apresentações, não era permitida aglomeração e a música deveria ser apreciada apenas durante a fila para a vacinação.

Ao todo, cerca de 600 pontos de vacinação foram abertos durante os dois dias, sendo que 16 deles funcionaram durante a noite e toda a madrugada.