Prefeito Ricardo Nunes é vacinado contra a Covid-19 em São Paulo

Para evitar aglomerações e pela falta do contingente total de vacinas, a prefeitura vai manter o escalonamento. Neste sábado (19), são vacinados pessoas de 50 e 51 anos, e na segunda e terça da semana que vem, a prefeitura fará uma repescagem para todas as idades entre 50 e 59 anos. Na quarta (23), pessoas de 48 e 49 anos tomam a vacina, 47 e 46 na quinta e 45 na sexta. A medida não é proibitiva, mas uma recomendação na capital paulista.

