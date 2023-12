Prefeito Ricardo Nunes decide não reajustar tarifa de ônibus de São Paulo

O reajuste da tarifa do transporte público na cidade de São Paulo tem colocado em lados opostos o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB). O valor de R$ 4,40 é o mesmo desde janeiro de 2020, apesar de a inflação no período ter sido de 26% (R$ 5,55). O reajuste anunciado pelo estado é de 13,6%, metade da inflação.

A decisão vai na direção contrária à do governo do estado, que aumentará a tarifa de trem e de metrô para R$ 5. O reajuste, confirmado pela gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) na manhã desta quinta-feira (14), pegou Nunes de surpresa.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.