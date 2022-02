Prefeito presenteia netos com 15 carros de luxo em Goiás

Segundo Mayane, anos antes de receber o veículo, ela já havia ganhado uma moto 50 cilindradas. "Eu achei o máximo, eu estava no auge da minha adolescência, então me lembro de sentir que ele confiava em mim. E adorávamos ir para casa dele, era mais um motivo para nos reunir", conta.

"Eu fui na expectativa de receber um carro, mas o evento foi muito além disso. Podíamos ver a emoção no olhos do meu avô e a gratidão em poder reunir todos e presentear nós, os netos mais velhos", diz à reportagem a médica ginecologista Mayane Desidério, 33, que mora em São Paulo.

Na mesma gravação (assista abaixo), o prefeito pontua que a concessionária realizou as entregas de maneira fracionada, com início em setembro e término em janeiro. "Quando concretizou toda a entrega, eu tive a oportunidade de, nessa data, fazer esse presente aos meus queridos netos", diz.

Em um vídeo, Adair, que, além de político, é empresário no ramo do agronegócio, afirma que a intenção de presentear os netos teve início no ano passado. "Esse projeto iniciou-se em 12 de julho de 2021, quando eu concretizei a compra desses veículos, em Goiânia", explica.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Bom Jesus de Goiás, Adair Henriques da Silva (DEM), 81, viralizou nas redes sociais após presentear 15 netos com carros de luxo. Os veículos, modelo Jeep Compass Longitude, todos na cor azul, foram entregues em uma reunião familiar ocorrida na cidade no último domingo (6).

