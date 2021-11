Prefeito de SP gasta R$ 50 mil com carros para seguranças em viagem a NY

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo irá gastar R$ 50 mil com a contratação de carros para a segurança do prefeito Ricardo Nunes (MDB) em uma viagem a Nova York (EUA) nesta semana. Ele acompanha o governador João Doria (PSDB) na inauguração de um escritório comercial internacional da InvestSP na cidade.

A comitiva municipal deve partir para os Estados Unidos na noite desta terça-feira (30) e retornar no domingo (5). Além de Nunes, deverá se juntar ao grupo estadual a secretária de Relações Internacionais da cidade de São Paulo, Marta Suplicy (sem partido).

As informações foram publicadas no DOM (Diário Oficial do Município) na manhã desta terça. Segundo o despacho da SGM (Secretaria de Governo Municipal), foram destinados R$ 50 mil "para atender despesas com locação de veículo pela Assessoria Policial Militar para segurança do prefeito".

Ainda segundo o Diário Oficial, Marta foi afastada para viagem internacional, entre esta quarta (1º) e domingo, "com vistas à ampliação de oportunidades de cooperação e de negócios para a cidade de São Paulo".

Com a viagem, o vereador Milton Leite (DEM) deverá assumir a Prefeitura de São Paulo pela primeira vez durante a gestão Nunes, iniciada em maio, após a morte de Bruno Covas (PSDB). Ele já havia assumido o posto em outras ocasiões durante as gestões de Doria e Covas.

A reportagem procurou a Prefeitura de São Paulo para saber quem mais integrará a comitiva municipal, o valor total gasto na viagem e a razão de a prefeitura integrar a comitiva estadual, mas não teve resposta. Em caso de retorno, o texto será atualizado.

À reportagem, o governo paulista informou que custeará apenas as passagens e diárias, entre esta terça e segunda (6), dos representantes estaduais no valor de R$ 611,3 mil, sem contar com o grupo do InvestSP. O resto dos gastos, incluindo as despesas da equipe do escritório comercial, será pago pela iniciativa privada, num investimento total de R$ 4 milhões.

"A viagem é custeada pelos próprios empresários e por patrocínio captado pela InvestSP junto à iniciativa privada", diz o governo em nota. Ao todo, serão 30 empresários e 18 representantes estaduais.

Na comitiva estadual, acompanharão Doria os secretários Julio Serson (Relações Internacionais), Henrique Meirelles (Fazenda e Planejamento) e Patricia Ellen (Desenvolvimento Econômico), Gustavo Junqueira, presidente da InvestSP, e representantes da Sabesp e do Instituto Butantan.

"Nova York é o maior centro global de negociação em mercados de capitais e é a sede dos principais bancos de investimentos americanos e de diversos organismos internacionais. Serão seis dias de trabalho, com 14 reuniões com os maiores players americanos da área econômica e de inovação", afirma o governo.

O principal objetivo da viagem é inaugurar o escritório da InvestSP (Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade) em Nova York na próxima quinta (2). Criados pela gestão Doria, os escritórios internacionais têm como objetivo "agregar valor às ofertas de produtos e serviços do setor privado de São Paulo".

Segundo o governo paulista, são três áreas de atuação: apoio à internacionalização das empresas paulistas e a exportação de seus produtos e serviços; prospecção de investidores e novos negócios para o estado de São Paulo; e formação de parcerias com empresas e instituições estrangeiras.

Este é o quarto escritório internacional inaugurado pela gestão, depois de Xangai (China), em 2019, Dubai (Emirados Árabes), em 2020, e Munique (Alemanha), em junho.

A iniciativa é um dos carros-chefes da gestão Doria, que atribui à filial em Xangai parte do sucesso e da celeridade das negociações com a farmacêutica Sinovac para a produção da vacina CoronaVac, contra Covid-19, junto ao Instituto Butantan.