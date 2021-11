Prefeito de Palmitinho (RS) é esfaqueado no prédio da prefeitura

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O prefeito de Palmitinho (RS), Caetano Albarello (PDT), de 76 anos, foi esfaqueado na manhã desta segunda-feira (22) no prédio da prefeitura. Segundo a assessoria do município gaúcho e a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, uma mulher teria realizado o ataque.

A agressão ocorreu após uma discordância sobre a medição de um loteamento para habitação social no município, de acordo com a delegada Aline Palma, da Polícia Civil do RS.

A mulher teria se dirigido à sede da prefeitura para questionar Albarello sobre a questão. "Ela encontrou o prefeito em um corredor, onde começaram a conversar —e, aí, ela sacou essa arma que tinha na cintura e desferiu golpes", afirma a delegada.

Ao menos dois golpes acertaram o abdômen de Albarello. Logo após ter esfaqueado o prefeito, a mulher saiu do prédio, mas foi interceptada na rua e presa em flagrante.

Albarello foi internado no Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela (RS), e deve receber alta nesta terça (23). Em comunicado, a assessoria da prefeitura disse que ele passou por duas tomografias na unidade, que identificaram que "os ferimentos foram superficiais e não afetaram órgãos vitais".

Albarello foi eleito prefeito de Palmitinho nas eleições municipais do ano passado ao obter 46,3% dos votos válidos e derrotar os então candidatos Valmir (PP) e Deonir Sarmento (PSB), que alcançaram 36,2% e 17,5% dos votos válidos, respectivamente.

Com pouco mais de 7 mil habitantes, a cidade de Palmitinho está localizada no norte do Rio Grande do Sul, próxima da fronteira com Santa Catarina. O município se encontra a 440 km de Porto Alegre.