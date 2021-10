Prefeito de Cuiabá é afastado do cargo por decisão da Justiça

Também não foi informado se as investigações sobre a Secretaria de Saúde de Cuiabá têm relação com a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) dos Medicamentos, que é realizada pela Câmara Municipal.

Os mandados fazem parte da Operação Capistrum, deflagrada na manhã desta terça pelo Ministério Público de Mato Grosso e pela Polícia Judiciária Civil do estado, por meio do Naco (Núcleo de Ações de Competência Originária) da Procuradoria-Geral de Justiça.

Em nota, o prefeito disse que está à disposição das autoridades e que recebeu com surpresa a decisão judicial que o afastou do cargo.

A Justiça determinou também o afastamento do cargo e a prisão temporária do chefe de gabinete do prefeito, Antônio Monreal Neto.

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), foi afastado do cargo nesta terça-feira (19) por determinação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

