Prefeito de cidade no RS é morto a tiros dentro de gabinete na prefeitura

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O prefeito de Lajeado do Bugre (RS), Roberto Maciel Santos (PP), foi morto a tiros no fim da manha de hoje, dentro da prefeitura. Uma outra pessoa ainda não identificada foi atingida e levado ao hospital.

De acordo com informações da delegada Aline Dequi Palma, um homem encapuzado entrou no gabinete do chefe do Executivo e atirou. Em entrevista ao site Luz e Alegria, ela explicou que a Brigada Militar do Estado iniciou as buscas pelo suspeito logo após o caso.

"A Polícia Civil agora vai tomar todas as providências de polícia judiciária, acionar a perícia, ouvir de imediato algumas testemunhas, a outra vítima. E a Brigada Militar segue nas buscas a este veículo que foi indicado", disse.

O UOL tenta contato com a prefeitura municipal. Assim que houver retorno, esta nota será atualizada.

Em atualização, volte em instantes