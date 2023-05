Prédio é evacuado em Belém após desabamento de 13 varandas

O prefeito Edmilson Rodrigues (Psol) se solidarizou com os moradores do edifício. "Determinei que a Defesa Civil vá ao local e faça um parecer técnico para ver que iniciativas técnicas devemos tomar."

"Será elaborado laudo técnico informando a situação estrutural do imóvel que será entregue segunda-feira [15]", afirmou a Defesa Civil, em seu perfil no Instagram.

O desabamento ocorreu no edifício Cristo Rei, no bairro Cremação. A Defesa Civil descartou a ocorrência de uma explosão, como indicavam relatos iniciais nas redes sociais.

