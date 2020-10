Prédio do Denarc e UBS no centro de SP são atingidos pela chuva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A forte chuva desta terça-feira (20) na capital paulista invadiu o prédio do Denarc (Departamento de Narcóticos), da Polícia Civil, e também a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Brás, no centro. Nenhum equipamento foi danificado, nem houve registro de pessoas feridas em ambos os prédios.

Imagens feitas com celular mostram água caindo, ininterruptamente, em partes do forro do Denarc, na região central da cidade. Placas da estrutura também podem ser vistas no chão, caídas por causa da força da água. Policiais também passam andando apressadamente, para proteger equipamentos e papéis.

Medidas como cobrir com plástico computadores e arquivos de inquéritos, foram tomadas por policiais mais como prevenção, afirmou Helton Padilha, delegado responsável pela comunicação social do departamento. O policial disse que a água caiu basicamente em um corredor, como é mostrado no registro feito com celular. Ele acrescentou ainda que nenhum equipamento ou documento foi atingido pela água. "Os atendimentos foram retomados ainda nesta terça [no Denarc]", afirmou.

Padilha disse ainda que folhas entupiram calhas do prédio, que fazem o escoamento da água da chuva, provocando a invasão de água desta terça. "As calhas eram limpas a cada 15 dias. De agora em diante, a manutenção será semanal", acrescentou o delegado.

A presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo, Raquel Kobashi Gallinati, afirmou "não ter causado espanto" as imagens do Denarc sendo invadido pela chuva. "Os policiais estão habituados a conviver com goteiras e infiltrações em delegacias", afirmou.

A chuva caiu forte na tarde desta terça em São Paulo, resultando, até as 19h, em 44 chamados sobre enchentes, aos bombeiros, na capital e na Grande SP. A corporação também atendeu a quatro ocorrências de desabamentos, além de registrar 44 quedas de árvores.

Unidade Básica de Saúde A UBS do Brás foi invadida pela água da chuva desta terça. Um vídeo, feito com celular, mostra a água caindo, sem parar, em uma área de espera para atendimento.

O registro ainda mostra uma criança sendo amparada por uma funcionária da unidade, para que não se molhe. A água molha todo o chão e atravessa a cobertura do local, feito com telhas aparentemente de plástico.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo, gestão Bruno Covas (PSDB), por meio da Secretaria Municipal da Saúde, diz que, na tarde de terça-feira (20), por volta das 15h, devido à chuva torrencial na cidade, a UBS Brás Dr. Manoel Saldiva Neto suspendeu momentaneamente alguns procedimentos, por causa das calhas não suportarem o fluxo intenso de água. Porém, todos os pacientes foram abrigados em outras salas que não foram atingidas. O atendimento foi retomado por volta das 18h, após limpeza no local.