Prédio desaba parcialmente no centro do Rio

A Secretaria Municipal de Assistência Social atendeu, até o fim da manhã deste domingo, oito famílias que viviam no local —cerca de 20 moravam no lugar. Estão sendo oferecidos abrigo da prefeitura ou apoio financeiro e material para deslocamento para casa de amigos e parentes.

De acordo com a Defesa Civil municipal, houve o desabamento parcial da laje do terceiro e do segundo pavimentos por volta das 3h.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um prédio de três andares desabou parcialmente na madrugada deste domingo (8) no centro do Rio de Janeiro. Um homem ficou levemente ferido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.