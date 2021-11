Prédio de 4 andares desaba no Rio e deixa um morto e três feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um prédio de quatro andares desabou no Morro do Salgueiro, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (17) e deixou um morto e três feridos, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O desabamento aconteceu às 20h, na rua Francisco Graça, na Tijuca, e várias unidades dos bombeiros foram acionadas. Durante a noite, foram adicionadas às buscas drones e também cães farejadores.

Duas das vítimas foram levadas ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e a terceira para o Souza Aguiar, no centro do Rio. Não há informações sobre a identidade do homem que morreu.

No fim de outubro, um prédio residencial de três andares desabou e deixou um morto e três feridos em Nilópolis, cidade da Baixada Fluminense. A vítima fatal tinha 26 anos.

Em junho, outro prédio, de quatro andares, desabou na comunidade de Rio das Pedras, zona oeste do Rio de Janeiro. Morreram um homem de 30 anos e uma menina de dois anos, que eram pai e filha. Quatro pessoas ficaram feridas.

Na ocasião, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), disse que não permitiria que criminosos construíssem mais imóveis no município. "Comigo, milícia não vai construir mais porcaria nenhuma nessa cidade. Estamos demolindo permanentemente, e a gente tem o desafio de cuidar do passivo", afirmou.

Segundo a Secretaria Municipal de Habitação, a construção era irregular.