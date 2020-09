Praias do Rio voltam a ficar cheia de banhistas durante o feriado

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Assim como durante o fim de semana, as praias do Rio permaneceram cheias nesta segunda (7), feriado do Dia da Independência. Houve aglomerações em diversos pontos da orla, apesar de as regras do estágio atual de flexibilização proibirem a permanência na faixa de areia.

Na pequena Praia Vermelha, na Urca, zona sul da cidade, a reportagem flagrou por volta das 14h cadeiras e barracas na areia e muita gente sem máscara. Há registros de aglomerações também em Ipanema, na zona sul, e na praia de Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste, que ficaram lotadas durante o fim de semana prolongado.

Os últimos dias também foram de intenso movimento em bares e outros pontos turísticos da cidade. Na manhã desta segunda, por exemplo, havia fila para entrar no Parque Lage, área verde localizada no Jardim Botânico, zona sul da cidade.

Neste domingo (6), a Prefeitura do Rio apelou à população que respeite as regras do plano de flexibilização do isolamento. "É fundamental que aglomerações sejam evitadas, como em praias de bares, porque a disseminação do vírus da Covid-19 impõe todos ao risco", diz o texto.

Segundo o Ministério da Saúde, o estado do Rio acumula 232.818 casos confirmados de Covid-19, com 16.568 mortes. Na capital, são 93.480 casos confirmados e 9.902 óbitos acumulados.