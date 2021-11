Praia Grande libera queima de fogos no Réveillon e grandes shows na praia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Praia Grande, gestão Raquel Chini (PSDB), no litoral de São Paulo, anunciou que a cidade terá 22 minutos de queima de fogos no Réveillon em quatro pontos na faixa de areia, localizados nos bairros Real, Caiçara, Tupi e Forte.

O show pirotécnico será sem ruídos, já que a gestão municipal sancionou, no ano passado, uma lei que proíbe manuseio, queima e soltura de fogos estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso.

Segundo a prefeitura, a queima ocorrerá em estruturas isoladas na faixa de areia seguindo todas as normas de segurança.

"As ações de promoção ao turismo estimulam a economia local, gerando mais empregos e renda para a população, comerciantes e prestadores de serviços, principalmente no cenário de retração criado pela pandemia", afirma a prefeitura, em nota à reportagem.

O município também prepara o festival de música "Estação Verão Show", com shows aos finais de semana de 1º de janeiro a 5 de fevereiro, no Kartódromo Municipal e em três espaços multiuso da Cidade (Quietude, Caiçara e Samambaia).

As duplas Israel e Rodolfo, e Fernando e Sorocaba abrem o festival no primeiro dia de janeiro. O mês ainda contará com apresentações de Simone e Simaria com Diogo Nogueira e Mc Davi, Luan Santana com Alok, Titãs e Jorge Aragão. Em fevereiro, o destaque fica pelo show da banda Raça Negra com o cantor Leonardo, no dia 5.

Nos bairros e no dia do aniversário da cidade, em 19 de janeiro, os shows possuem entrada solidária (com doação de alimentos ou itens de higiene para o Fundo Social de Solidariedade) e são realizados em espaços confinados, com controle de acesso e segurança.

Os shows no kartódromo contam com estrutura coberta de 15 mil metros quadrados, com pista, pista premium, camarote e área VIP, além de praça de alimentação e equipamentos de esportes radicais, como bungee jump e tirolesa. A área total do kartódromo é de 23 mil metros quadrados.

Segundo a cidade, o evento seguirá todas as normas de segurança exigidas pelo Plano São Paulo e apresentação da carteira de vacinação ou passaporte digital de vacinação contra Covid.

Além disso, a Praia Grande promoverá o evento "Estação Verão Praia", que nesta temporada contará com dez arenas, distribuídas em diversas praias, que começarão a funcionar em 18 de dezembro e seguirão até o fim do carnaval, com temáticas que variam entre arena geek, radical, melhor idade, sustentável, esportiva, infantil e multiuso.

As arenas contarão com programação especial com artistas da cidade para fazer a contagem regressiva no Ano Novo.

A cidade também planejou a Operação Verão, que será de dezembro até o final do carnaval, e contará com 500 agentes da Polícia Militar, Rodoviária, Grupamento Aéreo e Bombeiros, além da contratação de cerca de 45 Guarda-Vidas temporários.

A limpeza da orla também terá uma atenção especial durante o verão. A partir de 15 de dezembro, a ação será intensificada com aproximadamente 500 funcionários atuando exclusivamente na limpeza da praia, sempre a partir das 19 horas.

Na orla, serão instaladas também caçambas de 1.000 litros que somadas às lixeiras do calçadão poderão ser utilizadas para o descarte do lixo dos frequentadores da praia. A ação intensificada deve seguir até dia 31 de janeiro. Além disso, durante o Réveillon, serão aproximadamente 700 funcionários atuando nas primeiras horas do dia 1º de janeiro, com o auxílio de aproximadamente 50 caminhões e 30 maquinários específicos.

A Prefeitura de Peruíbe informou, em nota à reportagem, que o processo de contratação da queima de fogos está sendo finalizado. A princípio, a gestão municipal deixará tudo pronto para realizar o evento, mas continuará monitorando os números da pandemia até 15 de dezembro para tomar esta decisão definitivamente.

Já as cidades de Santos, São Vicente, Guarujá, Bertioga e Itanhaém, também no litoral paulista, optaram por não realizar a queima de fogos.

Segundo a Prefeitura de Santos, a decisão tem como objetivo manter a redução dos casos de Covid-19 na cidade. Será dada permissão somente para eventos com público controlado (com portaria e bilheteria), conforme a recomendação de especialistas da área de infectologia.

"No ano passado, estávamos passando por um momento de declínio da pandemia, com números razoáveis como os de agora. E o que tivemos nos meses seguintes foi o aumento de casos, com uma segunda onda surgindo", diz o prefeito Rogério Santos (PSDB).

As prefeituras de São Vicente, Guarujá e Itanhaém seguiram a mesma linha e afirmaram que não terão queima de fogos na virada do ano para evitar aglomerações nas praias.

*

Programação de shows completa de Praia Grande:

1º/1/2022 – Israel e Rodolfo + Fernando e Sorocaba

7/1/2022 - Melim + Jota Quest

8/1/2022 – Simone e Simaria + Diogo Nogueira + Mc Davi

9/1/2022 – Projota

14/1/2022 – Barões da Pisadinha + Lucas Beat + Mateus Fernandes

15/1/2022 - Alok + Luan Santana

16/1/2022 – Titãs

19/1/2022 – Dilsinho + Bruno e Marrone + Matheus & Kauan

21/1/2022 - Ferrugem + Dj Dennis + Kvsh

22/1/2022 – Henrique e Juliano + Cat Dealers

23/1/2022 – Jorge Aragão

28/1/2022 – Léo Santana e Xand Avião

29/1/2022 - Zé Neto e Cristiano + Cesar Menotti e Fabiano

4/2/2022 – Jorge e Mateus + Ícaro e Gilmar

5/2/2022 - Raça Negra + Leonardo

Mais informações:

- No site www.estacaoverao2022.com.br;

- A programação tem artistas de vários segmentos musicais, com ingressos a partir de R$ 25,00 a meia entrada para pista;

- Apresentando o carnê do IPTU, é possível adquirir o convite com 50% de desconto.

Fonte: Prefeitura Praia Grande