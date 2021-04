Praia Grande libera atividades físicas na praia em dois horários

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Praia Grande (71 km de SP) anunciou a reabertura, a partir de segunda-feira (12), de praias e espaços públicos para a prática de atividades físicas individuais, das 5h às 9h e das 16h às 20h.

O decreto municipal com as regras foi publicado na sexta (9), após a reclassificação do estado da fase emergencial para a vermelha do Plano São Paulo pelo governo João Doria (PSDB), e vale até o próximo dia 18.

Apesar da liberação das praias para atividades físicas, a prefeitura disse que está expressamente proibida a colocação de guarda-sol e cadeiras na areia e espaços públicos.

Também continua proibido o consumo de alimentos e bebidas em locais públicos, como praças, parques, jardins, orla e praias.

O acesso às praias paulistas foi vetado no meio do mês passado, após a fase emergencial no estado ser decretada. Cidades da Baixada Santista, inclusive, bloquearam o uso de calçadões. O da Praia Grande foi fechado com fitas. Por causa do aumento no número de casos e internações por Covid-19 e a implantação do megraferiado na cidade de São Paulo, os municípios do litoral sul paulista chegaram a decretar lockdown para tentar coibir a presença de turistas.

Outra medida anunciada pela gestão Rachel Chini (PSDB) é que os ambulantes passam a ter permissão excepcional para a comercialização de alimentos em local distante até 300 metros da sua residência, desde que não prejudiquem a propriedade alheia e o trânsito no local. O consumo no local está proibido.

Para os comércios considerados não essenciais, continua valendo a regra de atendimento apenas por delivery, drive thru e retirada. Já as feiras livres têm permissão para funcionar, das 6h às 13h, com distanciamento de 2 metros entre as barracas e limite de quatro funcionários para cada uma.

As aulas e atividades letivas presenciais da rede pública municipal permanecem suspensas até 23 de abril. No entanto, estão autorizados a funcionar, a partir de 12 de abril, os estabelecimentos privados de educação infantil, ensino fundamental, médio e de educação profissionalizante, seguindo as regras e protocolos sanitários.