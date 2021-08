Praça Olavo Bilac tem nome alterado para homenagear Igreja Quadrangular e revolta vizinhos

O projeto tem autoria dos vereadores Orlando Silva (PC do B), Arselino Tatto (PT), Alfredinho (PT), Jamil Murad (PC do B), Juliana Cardoso (PT), Reis (PT) e professor Toninho Vespoli (Psol).

Se sancionada pelo prefeito, a lei prevê a mudança do nome da rua Doutor Sérgio Fleury, que homenageava o policial que esteve à frente do Dops, órgão ligado à tortura durante a ditadura militar, para Frei Tito, frade que foi preso e torturado a mando de Fleury. Ele foi enviado ao exílio na França, onde se suicidou em 1974.

A autoria do projeto de lei é do vereador Gilberto Nascimento (PSC). Por meio de nota, o diz considerar uma justa homenagem à igreja que tem "importantes contribuições históricas à sociedade brasileira e paulistana". "O projeto de lei tramitou durante um ano na CMSP (Câmara Municipal de São Paulo) de forma pública e nesse tempo não recebemos nenhuma manifestação contrária", conclui a nota.

A paróquia da Santíssima Trindade, por exemplo, está localizada na, agora, praça Olavo Bilac - Igreja Quadrangular. À frente do local, o reverendo Arthur Cavalcante afirma que o foco da discussão não é de cunho religioso, mas que se trata de uma questão realizada sem o consenso dos moradores da região. "Essa homenagem nos custa, traz confusão, foi feito algo que atingiu a comunidade local e as referências históricas", diz.

