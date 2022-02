Praça no centro de São Paulo reúne foliões em bloco improvisado

A produtora Sofia Penha, 28, disse que fez questão de ir ao Carnaval na praça como uma forma de resistência. "Tenho medo que as festas fechadas prevaleçam no ano que vem também", disse.

O editor de vídeo Caetano Brenga, 34, soube do bloco improvisado na praça Olavo Bilac por grupos de Whatsapp. "É hipocrisia liberar as festas fechadas e o Carnaval de rua, não. Não quero entrar em um covidário", disse.

Aos poucos, pessoas fantasiadas e com o rosto pintado com glitter começaram a se juntar. O bloco improvisado tomou forma quando músicos de vários blocos apareceram para tocar marchinhas e outros hits do Carnaval. Alguns foram contratados para tocar em festas fechadas nas proximidades e levaram seus instrumentos para a praça entre uma apresentação e outra.

