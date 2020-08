Postos do Poupatempo da Sé e de Itaquera serão os primeiros a reabrir em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo, gestão João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta (12) a retomada gradual dos atendimentos presenciais nos postos do Poupatempo e de Ciretrans.

Os agendamentos começam na terça (18) e, no dia seguinte, passam a operar os postos do Poupatempo da Sé e Itaquera, na capital; São Bernardo do Campo e Mauá, no ABC, e também Mogi das Cruzes, Santos, Guarujá e Bauru.

O cronograma será semanal -vai até o dia 28 de outubro e segue as diretrizes do Plano São Paulo de reabertura das atividades econômicas.

Só poderão funcionar as unidades de cidades que estiverem nas fases amarela e laranja e o fluxo de pessoas não pode ultrapassar 30% da capacidade dos locais.

Inicialmente, somente os serviços que exigem atendimento presencial serão feitos, como a primeira emissão da CNH e do RG, já que requerem coleta biométrica e ida ao posto.

Com a reabertura, o governo paulista pretende sanar uma reclamação recorrente nos últimos meses: de motoristas que não receberam suas carteiras de habilitação mesmo após aprovação em exames teóricos e práticos de direção.

Também nesta quarta, vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) anunciou a ampliação do Poupatempo, de 75 para 340 unidades, até o final do governo Doria).

Para isso, serão incorporados os serviços do Detran. Segundo Garcia, as unidades do departamento de trânsito serão transformadas em postos do Poupatempo.

As unidades que irão reabrir no próximo dia 19 já estarão nesse novo formato, com atividades unificadas dos dois órgãos.

Atualmente existem mais de 200 serviços digitalizados pelo Poupatempo, em comparação aos sete oferecidos no início de 2019.

Os novos postos vão manter todos os atendimentos prestados pelo departamento de trânsito e incorporar os outros do próprio Poupatempo.

Poupatempo e Ciretran - como será reabertura

Os locais foram fechados desde o dia 24 de março, conforme o decreto de quarentena estipulado devido à pandemia O calendário de reabertura vale para cidades que estiverem nas fases laranja e amarela do plano de retomada gradual das atividades econômicas A primeira etapa do cronograma será no dia 19 de agosto e o calendário segue até o final de outubro O agendamentos para atendimento nos postos físicos podem ser feitos a partir de terça-feira (18) pela internet Mas esta etapa de reabertura vai priorizar apenas o que houver exigência presencial, como a primeira emissão de CNH e expedição de RG

Veja datas:

19/8

Sé (centro da capital)

Itaquera (zona leste da capital)

São Bernardo do Campo (ABC)

Mauá (Grande SP)

Mogi das Cruzes (Grande SP)

Santos

Guarujá

Bauru

26/8

Lapa (zona oeste da capital)

Santo Amaro (zona sul da capital)

Cidade Ademar (zona leste da capital)

Guarulhos (Grande SP)

Suzano (Grande SP)

Caraguatatuba

Campinas Shopping

Sorocaba

Araraquara

São Carlos

São Vicente

Praia Grande

2/9

Santo André (ABC)

Osasco (Grande SP)

Taboão da Serra (Grande SP)

Diadema (ABC)

Carapicuíba (Grande SP)

São José do Rio Preto

Catanduva

Fernandópolis

Barretos

Caieiras

Cotia

Indaiatuba

10/9

Itaquaquecetuba (Grande SP)

Piracicaba

Franca

Americana

Rio Claro

Marília

Presidente Prudente

Bragança Paulista

Mogi Guaçu

São João da Boa Vista

Araras

Sertãozinho

16/9

Guaratinguetá

Ourinhos

Tatuí

Jaú

Itu

São José dos Campos

Ribeirão Preto

Taubaté

Limeira

Araçatuba

Jundiaí

23/9

Lençóis Paulista

Jales

Aguaí

Salto

Pindamonhangaba

Votuporanga

Jacareí

Bebedouro

Botucatu

Birigui

30/9

Penápolis

Andradina

Avaré

Assis

Itapetininga

Itapeva

Registro

Dracena

Tupã

Lins

14/10

Hortolândia

Santa Bárbara d' Oeste

São Caetano do Sul

Sumaré

Franco da Rocha

28/10

Barueri (Grande SP)

Itapevi (Grande SP)

Atibaia

Valinhos

Embu das Artes (Grande SP)

Itatinga

Porto Ferreira

São Sebastião

Fonte: Detran-SP