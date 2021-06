Postos de saúde sem vacina contra Covid-19 surpreendem paulistanos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A suspensão da vacinação contra a Covid-19 na cidade de São Paulo, anunciada pela Secretaria Municipal da Saúde na noite desta segunda-feira (21), por falta de doses, surpreendeu paulistanos que foram até os postos nesta terça (22), quando, pelo calendário da prefeitura, ocorreria o segundo dia de repescagem para o público entre 50 e 59 anos.

Por causa da chegada de novas doses, a vacinação será retomada nesta quarta-feira (23) na capital paulista para quem tem a partir de 49 anos.

A dona de casa Divaci Teixeira Santos, 55, moradora no Jardim Bonfiglioli, esperava ser beneficiada com a repescagem feita para sua faixa etária, mas acabou surpreendida ao ser informada pela falta de doses na UBS Butantã (zona oeste), quando ainda estava na fila na última segunda-feira. Nesta terça ela tentou mais uma vez a imunização, mas recebeu a notícia de que a vacinação estava suspensa.

"Os funcionários foram sinceros e disseram que não havia mais vacina. Me informaram que existia a possibilidade de voltar a normalidade amanhã [quarta-feira, 23 ] e vou voltar para conferir. Eu preciso vacinar para poder viajar para Maceió porque minha mãe de 89 anos está doente e preciso ajudá-la", afirmou ela. "Mas não gostaria de viajar antes de ser vacinada", disse.

No posto fixo de vacinação montado na UBS Doutor José Toledo Piza, no Jaçanã (zona norte), a vacina contra a Covid-19 acabou por volta das 15h desta segunda, segundo funcionários. Apesar disso, na fachada do local não havia nenhuma placa indicando que o imunizante havia terminado. Apenas um funcionário da entidade social que gerencia o posto estava na entrada para dar informações a quem chegasse em busca da vacina. A todos, ele dizia que no dia seguinte a previsão era de retomada da vacinação.

"Eu sabia que tinha acabado a vacina dos postos, mas eu vim arriscar. Vai que tem, né?", afirmou o eletricista Elisvaldo Dantas, de 57.

Quem também arriscou a sorte foi a cabeleireira Giza Penaforte, 58. Ela conta que não foi vacinada na semana passada devido a uma gripe. Voltou nesta terça-feira mesmo após ver no noticiário que a vacina tinha acabado. "É que eu vi uma notícia aí dizendo que ainda tinha um restinho em algumas, vim tentar nessa", afirmou.

Uma gripe também impediu a auxiliar de limpeza, Miriam de Melo, 53, de ser imunizada na semana passada. De volta à UBS Doutor José Toledo Piza nesta terça-feira, ela lamentou ter "perdido a viagem". "Amanhã [quarta] é tentar de novo", disse.

Funcionária de uma casa lotérica na zona norte, Janice Araújo Cardoso da Silva, 51, aproveitou o dia de folga para tentar se vacinar. Antes de ir até a UBS do Jaçanã, ela foi em outra, a Jova Rural, localizada no conjunto habitacional de mesmo nome, na zona norte. "Eu vi em uma reportagem que alguns postos ainda tinham um pouquinho. Agora vou ver se dou uma escapada amanhã e venho vacinar", afirmou.

O aposentado Marco Antonio Coutinho, 58, é do Piauí. Ele veio para São Paulo enterrar o filho, de 33 anos, que trabalhava com entregas de moto e foi morto em um acidente de trânsito na avenida Rebouças, no início do mês. "Lá na minha terra está meio devagar a vacinação. Como tive de vir para São Paulo, e vou ficar para a missa de 30 dias da morte do meu filho, aproveitei para vir tomar a vacina", disse. Entretanto, a vacinação na cidade de São Paulo é apenas para moradores da capital. É preciso apresentar comprovante de endereço.

O site "De Olho na Fila", serviço criado pela prefeitura para mostrar a situação da espera nos locais de vacinação, os 485 pontos disponíveis estavam com status de "aguardando o abastecimento".

A reportagem ligou para alguns dos pontos espalhados pela cidade e em todos a resposta foi a de que a vacinação estava suspensa, inclusive para segunda dose.